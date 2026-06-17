A região Nordeste terá um tempo marcado por temperaturas amenas a quentes nesta quinta-feira (18). As cidades mais quentes previstas são Colinas do Sul e Monte Alegre de Goiás, ambas com máxima de 32.4°C, seguidas por Flores de Goiás, que deve atingir 32.0°C. Já as menores temperaturas do tempo serão observadas em Alto Paraíso de Goiás, com 16.2°C, e Sítio d'Abadia, registrando 16.3°C.A umidade média na região será de 59.5%, com Sítio d'Abadia apresentando um dos maiores índices de umidade, atingindo 83.0%, seguido por Alto Paraíso de Goiás com 75.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, ficando em 7.5%, embora cidades como Divinópolis de Goiás, Monte Alegre de Goiás e São Domingos possam ter uma chance maior, com 25.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Alvorada do Norte: máxima 30.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Buritinópolis: máxima 30.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Campos Belos: máxima 31.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Cavalcante: máxima 28.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 32.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 29.6°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Divinópolis de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Flores de Goiás: máxima 32.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Guarani de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Iaciara: máxima 31.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Mambaí: máxima 29.6°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 32.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 31.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Posse: máxima 29.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Simolândia: máxima 30.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%São Domingos: máxima 30.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%São João d'Aliança: máxima 27.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.4°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Teresina de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.