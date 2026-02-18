A região Nordeste terá grande chance de chuva na quinta-feira (19). As cidades mais quentes incluem Flores de Goiás com 31.9°C, Iaciara com 30.7°C e Alvorada do Norte com 30.3°C. Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Alto Paraíso de Goiás com 17.8°C e Cavalcante com 19.2°C.A umidade média na região será de 76.7%. As cidades com maior umidade incluem Cavalcante e Sítio d'Abadia, ambas com 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 48.12%, mas algumas localidades, como Campos Belos e Alto Paraíso de Goiás, têm chances de chuva de 95.0%, enquanto Divinópolis de Goiás registra 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Alvorada do Norte: máxima 30.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Buritinópolis: máxima 29.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 60.0%Campos Belos: máxima 27.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Cavalcante: máxima 26.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Colinas do Sul: máxima 29.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Damianópolis: máxima 29.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Divinópolis de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Flores de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Guarani de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Iaciara: máxima 30.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Mambaí: máxima 29.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Nova Roma: máxima 30.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%Posse: máxima 28.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Simolândia: máxima 30.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%São Domingos: máxima 26.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%São João d'Aliança: máxima 27.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Teresina de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.