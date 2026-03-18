A região Nordeste para a quinta-feira (19) apresenta grande chance de chuva. As cidades com as maiores temperaturas serão Flores de Goiás com 32.0°C, Nova Roma com 31.2°C e Iaciara com 31.1°C. As temperaturas mais baixas serão observadas em Alto Paraíso de Goiás, com 17.6°C, e Cavalcante, com 19.1°C.A umidade média na região será de 73.97%. As maiores probabilidades de chuva são esperadas em Alto Paraíso de Goiás com 65.0%, e em Damianópolis e Mambaí, ambas com 60.0% à noite. Cavalcante, Colinas do Sul e Alto Paraíso de Goiás terão os maiores índices de umidade, atingindo até 92.0% e 90.0% no período noturno.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Alvorada do Norte: máxima 30.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Buritinópolis: máxima 30.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Campos Belos: máxima 30.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 27.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Colinas do Sul: máxima 30.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Damianópolis: máxima 30.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 60.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 32.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 50.0%Guarani de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 31.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 30.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 60.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 31.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 29.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 30.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%São Domingos: máxima 29.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 27.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 60.0%Teresina de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.