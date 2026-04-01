A região Nordeste terá grande chance de chuva nesta quinta-feira (2), marcando a principal característica do tempo para a data. As cidades mais quentes incluem Monte Alegre de Goiás com 28.5°C, Colinas do Sul com 28.3°C e Flores de Goiás com 28.2°C. Já as temperaturas mais amenas serão sentidas em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 17.1°C, e em São João d'Aliança, com 18.8°C.A umidade média na região é de 84.5%, com Campos Belos e Alto Paraíso de Goiás registrando os maiores índices de até 96.0%. A probabilidade média de chuva é de 46.25%, porém algumas localidades destacam-se com índices significativamente mais altos, como Guarani de Goiás com 90.0%, Cavalcante com 85.0% e Divinópolis de Goiás com 70.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 22.3°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Alvorada do Norte: máxima 28.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Buritinópolis: máxima 27.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Campos Belos: máxima 27.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Cavalcante: máxima 25.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Colinas do Sul: máxima 28.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Damianópolis: máxima 27.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Divinópolis de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Flores de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Guarani de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Iaciara: máxima 28.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Mambaí: máxima 27.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Nova Roma: máxima 27.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Posse: máxima 27.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Simolândia: máxima 28.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%São Domingos: máxima 26.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%São João d'Aliança: máxima 24.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Sítio d'Abadia: máxima 27.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Teresina de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 60.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.