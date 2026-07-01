A região Nordeste para quinta-feira (2) terá um tempo predominantemente ameno e com baixa probabilidade de chuva, já que as condições para grandes chances de chuva (acima de 60%), altas temperaturas (acima de 35°C na média ou 37°C em uma cidade) ou baixa umidade (abaixo de 30% na média) não foram atingidas. As cidades com o tempo mais quente serão Flores de Goiás, marcando 31.2°C, Colinas do Sul com 31.0°C e Monte Alegre de Goiás com 30.8°C. Em contraste, o tempo mais frio será em Sítio d'Abadia, com 11.9°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 14.1°C.A umidade do tempo na região apresenta uma média de 56.67%, com o maior índice de umidade noturna em Sítio d'Abadia, atingindo 76.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 5.12%, sendo os maiores índices de chance de chuva para o dia em Flores de Goiás e Alto Paraíso de Goiás, ambos com 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.2°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Alvorada do Norte: máxima 28.9°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Buritinópolis: máxima 28.6°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Campos Belos: máxima 29.6°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 26.7°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 31.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 27.9°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Flores de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Guarani de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Iaciara: máxima 30.1°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Mambaí: máxima 27.9°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Nova Roma: máxima 30.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Posse: máxima 27.5°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Simolândia: máxima 28.9°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%São Domingos: máxima 27.6°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São João d'Aliança: máxima 26.1°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 27.8°C, mínima 11.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 11.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Teresina de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.