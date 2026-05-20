A região Nordeste apresentará como característica principal tempo com altas temperaturas para quinta-feira (21). Entre as cidades mais quentes, destacam-se Flores de Goiás com máxima de 33.4°C, Monte Alegre de Goiás com 32.7°C e Iaciara com 32.5°C. As temperaturas mais amenas serão sentidas em Alto Paraíso de Goiás, que registrará mínima de 16.0°C, e Sítio d'Abadia, com 16.6°C.A umidade média na região ficará em 53.45%, com Sítio d'Abadia registrando 71.0% de umidade noturna. A probabilidade média de chuva é baixa, em 5.5%, com as maiores chances em cidades como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos, todas com 10.0% de probabilidade de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 31.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 31.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 31.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 28.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 32.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 30.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Flores de Goiás: máxima 33.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 32.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 32.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 30.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 32.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 32.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 30.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 31.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 30.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%São João d'Aliança: máxima 28.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 30.5°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.