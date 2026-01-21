A região Nordeste, para quinta-feira (22), terá como principal característica do tempo a grande chance de chuva. As cidades com as temperaturas mais elevadas serão Monte Alegre de Goiás, com 26.3°C; Iaciara, com 26.2°C; e Campos Belos, com 25.9°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Guarani de Goiás, com 17.2°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 17.4°C.A umidade média na região será de 86.75%. Campos Belos, Monte Alegre de Goiás e Nova Roma se destacam com os maiores índices de umidade, alcançando 93.0%. A probabilidade de chuva média é de 63.12%, com Alvorada do Norte, Buritinópolis e Colinas do Sul registrando as maiores probabilidades, de 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 22.6°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Alvorada do Norte: máxima 25.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Buritinópolis: máxima 25.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Campos Belos: máxima 25.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Cavalcante: máxima 23.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Colinas do Sul: máxima 25.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Damianópolis: máxima 23.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Divinópolis de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Flores de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Guarani de Goiás: máxima 22.1°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 23.9°C | sensação térmica mín 22.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Iaciara: máxima 26.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Mambaí: máxima 23.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Nova Roma: máxima 25.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Posse: máxima 24.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Simolândia: máxima 25.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%São Domingos: máxima 24.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%São João d'Aliança: máxima 23.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Sítio d'Abadia: máxima 24.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Teresina de Goiás: máxima 23.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.