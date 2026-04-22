A região Nordeste terá como principal característica do tempo as temperaturas elevadas para a quinta-feira (23). Flores de Goiás registrará 32.1°C, Iaciara 31.8°C e Monte Alegre de Goiás 31.6°C, sendo as cidades mais quentes. As mínimas ficarão em 16.9°C em Alto Paraíso de Goiás e 17.8°C em São João d'Aliança, as mais frias da região.A umidade média do tempo será de 54.35%, com Alto Paraíso de Goiás apresentando o maior índice, com 72.0%. A probabilidade de chuva é baixa na região, com média de 10.0%. Cidades como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos exibem as maiores probabilidades, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 31.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 30.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 30.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 27.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 31.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 30.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 32.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 31.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 30.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 31.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 30.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 31.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 28.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 26.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.