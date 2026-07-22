A região Nordeste apresentará tempo firme e predominantemente seco nesta quinta-feira (23), registrando uma temperatura mínima média de 18,06°C. Entre os destaques locais, Flores de Goiás desponta como a cidade mais quente, com máxima de 33,4°C, seguida de perto por Colinas do Sul e Monte Alegre de Goiás, que registram 33,1°C. Por outro lado, as menores temperaturas da região ocorrem em Sítio d'Abadia, com mínima de 13,9°C, e em Alto Paraíso de Goiás, que marca 15,1°C.A umidade relativa do ar média na região ficará em torno de 44,42%, com destaque para Sítio d'Abadia, que deve atingir o índice mais elevado de 65,0%, além de Colinas do Sul e Damianópolis, ambas com 56,0%. A probabilidade média de chuva para a área é baixa, estimada em apenas 3,25%, mas municípios como Divinópolis de Goiás, Guarani de Goiás e Iaciara apresentam a maior probabilidade do dia, alcançando 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 27,2°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 31,9°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 31,5°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 31,9°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cavalcante: máxima 29,5°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 33,1°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damianópolis: máxima 30,8°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Divinópolis de Goiás: máxima 31,2°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Flores de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 32,3°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Iaciara: máxima 32,6°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Mambaí: máxima 30,8°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 33,1°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 33,0°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 30,3°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Simolândia: máxima 31,9°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 30,5°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%São João d'Aliança: máxima 28,6°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 30,9°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 13,9°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 31,7°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.