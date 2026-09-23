A região Nordeste registrará termômetros bastante elevados ao longo de toda a quinta-feira (24), com forte presença de calor no decorrer do dia. Entre as cidades mais quentes, Colinas do Sul lidera com máxima de 37,9°C, seguida por Flores de Goiás com 37,4°C e Iaciara com 35,8°C. Já os menores registros térmicos ocorrem em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 19,5°C, e em Sítio d'Abadia, que terá marcas de até 20,6°C.A umidade relativa do ar na região terá uma média de 48,12%, com destaque para Sítio d'Abadia, que registrará o índice mais elevado de 67,0%. Quanto às precipitações, a probabilidade média de chuva para o dia é de 16,5%, sendo que Campos Belos desponta com a maior possibilidade de ocorrência, registrando 40,0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 29,3°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Alvorada do Norte: máxima 35,7°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Buritinópolis: máxima 35,1°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Campos Belos: máxima 34,5°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 15,0%Cavalcante: máxima 31,6°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Colinas do Sul: máxima 37,9°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 15,0%Damianópolis: máxima 34,0°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Divinópolis de Goiás: máxima 33,8°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Flores de Goiás: máxima 37,4°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Guarani de Goiás: máxima 35,5°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Iaciara: máxima 35,8°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Mambaí: máxima 34,0°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Nova Roma: máxima 35,5°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Posse: máxima 33,6°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Simolândia: máxima 35,7°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%São Domingos: máxima 32,9°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 5,0%São João d'Aliança: máxima 32,3°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Sítio d'Abadia: máxima 34,0°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Teresina de Goiás: máxima 34,2°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.