A região Nordeste apresentará grande chance de chuva no tempo para esta quinta-feira (25). As temperaturas máximas registrarão Alvorada do Norte, Buritinópolis e Simolândia entre as cidades mais quentes, todas com 32.9°C. As mínimas mais baixas são esperadas em Guarani de Goiás, com 18.0°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 18.4°C.A umidade média do tempo será de 71.12%, com cidades como Campos Belos e Monte Alegre de Goiás atingindo 93.0% de umidade. A probabilidade média de precipitação é de 18.88%, destacando Colinas do Sul com 75.0% de chance de chuva durante o dia, e Cavalcante e Flores de Goiás com 45.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Alvorada do Norte: máxima 32.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 32.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 28.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 27.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 29.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Damianópolis: máxima 31.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 32.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Guarani de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 22.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 31.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 31.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 30.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Posse: máxima 30.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 32.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 29.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 28.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 35.0%Sítio d'Abadia: máxima 32.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.