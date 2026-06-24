A região Nordeste, para a quinta-feira (25), apresenta tempo estável e com pouca probabilidade de chuva como sua principal característica. As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Colinas do Sul e Monte Alegre de Goiás, ambas com 32.7°C, e em Flores de Goiás, que alcançará 32.4°C. Já as mínimas mais baixas serão observadas em Sítio d'Abadia e Alto Paraíso de Goiás, com 14.8°C em ambas as cidades.A umidade média na região ficará em torno de 48.1%. Em Sítio d'Abadia, a umidade pode chegar a 67.0% durante a noite. A probabilidade média de chuva é de apenas 4.75%. Cidades como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos registram as maiores probabilidades, com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Alvorada do Norte: máxima 31.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Buritinópolis: máxima 30.8°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Campos Belos: máxima 31.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 47.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cavalcante: máxima 29.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 32.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 30.1°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Divinópolis de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Flores de Goiás: máxima 32.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Guarani de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 46.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Iaciara: máxima 32.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mambaí: máxima 30.1°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 32.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 47.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 32.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Posse: máxima 29.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Simolândia: máxima 31.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São Domingos: máxima 30.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São João d'Aliança: máxima 27.6°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 30.0°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Teresina de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.