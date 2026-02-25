A região Nordeste apresentará grande chance de chuva para a quinta-feira (26). As cidades mais quentes serão Flores de Goiás, com 27.6°C, Alvorada do Norte, com 27.0°C, e Simolândia, também com 27.0°C. Já as cidades mais frias serão Alto Paraíso de Goiás, registrando 18.1°C, e Cavalcante, com mínima de 19.5°C.A umidade média na região ficará em 88.95%, com Cavalcante atingindo 98.0% e Divinópolis de Goiás e São Domingos com 97.0%. A probabilidade média de chuva é de 60.5%, com maiores índices em Colinas do Sul e Flores de Goiás, ambas com 95.0%, e Campos Belos, com 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 21.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 24.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Alvorada do Norte: máxima 27.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Buritinópolis: máxima 26.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Campos Belos: máxima 25.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 70.0%Cavalcante: máxima 23.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 40.0%Colinas do Sul: máxima 24.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Damianópolis: máxima 26.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Divinópolis de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Flores de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 55.0%Guarani de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Iaciara: máxima 26.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Mambaí: máxima 26.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Nova Roma: máxima 26.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Posse: máxima 25.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Simolândia: máxima 27.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%São Domingos: máxima 24.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%São João d'Aliança: máxima 24.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Sítio d'Abadia: máxima 26.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Teresina de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.