A região Nordeste terá grande chance de chuva amanhã, quinta-feira (26). O tempo apresentará máximas mais elevadas em Flores de Goiás, com 28.8°C, seguida por Colinas do Sul e Monte Alegre de Goiás, ambas com 27.9°C. As menores temperaturas mínimas serão observadas em Alto Paraíso de Goiás, com 17.2°C, e São João d'Aliança, com 18.2°C.A umidade média na região será de 83.6%, com Alto Paraíso de Goiás registrando os maiores índices, de 96.0%. A probabilidade média de chuva é de 41.62%, mas o tempo indica alta probabilidade, de 95.0%, para Alvorada do Norte, Buritinópolis e Iaciara.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 22.6°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Alvorada do Norte: máxima 27.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 27.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 27.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 25.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Colinas do Sul: máxima 27.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Damianópolis: máxima 26.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Divinópolis de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Flores de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Guarani de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 27.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 26.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 27.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Posse: máxima 26.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 27.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 26.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%São João d'Aliança: máxima 24.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Sítio d'Abadia: máxima 26.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.