A região Nordeste passará por um período de céu aberto e predomínio de sol nesta quinta-feira (27), com termômetros alcançando marcas elevadas à tarde e mínima média geral na casa dos 20,95°C. O calor se destacará principalmente em Monte Alegre de Goiás, que deve registrar máxima de 36,3°C, seguida por Nova Roma, com 35,7°C, e Colinas do Sul, com 35,6°C. Por outro lado, as primeiras horas do dia serão mais amenas em Sítio d'Abadia, onde a temperatura cai para 17,4°C, e em Alto Paraíso de Goiás, que deve registrar 17,5°C.A umidade relativa do ar apresentará uma média de 42,1% na região, tendo seus picos mais elevados registrados em Sítio d'Abadia, com 64,0%, e em Alto Paraíso de Goiás, com 59,0%. Em relação às precipitações, a probabilidade média é muito baixa, mas as marcas ligeiramente mais altas, de apenas 10,0%, são esperadas para Cavalcante, Colinas do Sul e São Domingos.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 29,8°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Alvorada do Norte: máxima 34,1°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 34,0°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 35,2°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Cavalcante: máxima 32,1°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Colinas do Sul: máxima 35,6°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Damianópolis: máxima 33,5°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 35,0°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Flores de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iaciara: máxima 34,8°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mambaí: máxima 33,5°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 36,3°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nova Roma: máxima 35,7°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 33,2°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Simolândia: máxima 34,1°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 34,6°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São João d'Aliança: máxima 30,6°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Sítio d'Abadia: máxima 33,2°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 34,0°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.