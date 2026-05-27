A região Nordeste terá tempo com temperaturas amenas a moderadas nesta quinta-feira (28). As cidades mais quentes incluem Flores de Goiás com máxima de 31.5°C, Monte Alegre de Goiás com 31.2°C e Nova Roma com 31.1°C. Já as mais frias serão Sítio d'Abadia, registrando 15.3°C de mínima, e Alto Paraíso de Goiás com 16.0°C.A umidade média na região ficará em 62.42%. As cidades com maior umidade à noite são Sítio d'Abadia com 83.0% e Teresina de Goiás e Alto Paraíso de Goiás, ambas com 77.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 10.0%, e os maiores índices são de 10.0% em Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 29.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 29.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 30.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 27.0°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 31.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 28.9°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 30.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 28.9°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 31.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 28.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 29.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 28.5°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 26.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.1°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.