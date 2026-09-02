A região Nordeste terá uma quinta-feira (3) com tempo firme e temperaturas elevadas ao longo do dia. O calor deve ser mais intenso nas cidades de Colinas do Sul e Flores de Goiás, que registram máximas de 36,8°C, seguidas por Monte Alegre de Goiás, com máxima de 36,3°C. Já os momentos mais frios devem se concentrar em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 19,7°C, e em São João d'Aliança, onde os termômetros marcam 21,2°C.A umidade relativa do ar na região registrará média de 47,42%, com destaque para os maiores índices previstos em Alto Paraíso de Goiás, que alcança 61,0%, e Damianópolis, com 60,0%. A probabilidade média de chuva para a área é baixa, estimada em 9,62%, sendo que as maiores chances de ocorrência não passam de 15,0% em municípios como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Cavalcante.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 29,2°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Alvorada do Norte: máxima 35,2°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Buritinópolis: máxima 34,6°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Campos Belos: máxima 35,1°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cavalcante: máxima 32,0°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Colinas do Sul: máxima 36,8°C, mínima 25,4°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 26,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Damianópolis: máxima 33,5°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Divinópolis de Goiás: máxima 34,2°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Flores de Goiás: máxima 36,8°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 35,4°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Iaciara: máxima 35,6°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Mambaí: máxima 33,5°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 36,3°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nova Roma: máxima 35,8°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 33,2°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Simolândia: máxima 35,2°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%São Domingos: máxima 33,3°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%São João d'Aliança: máxima 31,2°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Sítio d'Abadia: máxima 33,4°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Teresina de Goiás: máxima 34,4°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.