A região Nordeste terá tempo de temperaturas variadas na quinta-feira (30). As cidades mais quentes incluem Flores de Goiás, com máxima de 31.7°C, Iaciara, com 31.4°C, e Colinas do Sul, com 31.3°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Alto Paraíso de Goiás, com 15.8°C, e São João d'Aliança, com 17.3°C.A umidade média na região será de 56.85%, com a cidade de Alto Paraíso de Goiás apresentando a maior umidade, com 75.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em 5.0%, com cidades como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos registrando as maiores probabilidades, de 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.0°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 31.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 30.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 30.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 27.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 31.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 29.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 31.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 29.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 30.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 29.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 31.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 28.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 26.5°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Teresina de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.