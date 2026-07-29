A região Nordeste passará por um período de céu aberto e ausência de nebulosidade significativa nesta quinta-feira (30), mantendo os termômetros elevados com média da tarde em 33,2°C. Entre os locais mais quentes, Flores de Goiás lidera com máxima de 35,2°C, acompanhada de perto por Monte Alegre de Goiás, com 35,1°C, e Nova Roma, com 35,0°C. Já o início da manhã traz temperaturas amenas em Sítio d'Abadia e Alto Paraíso de Goiás, que registram mínimas de 16,3°C.A umidade relativa do ar média na região fica em torno de 35,4%, com o índice mais elevado sendo esperado em Sítio d'Abadia, que atinge 51,0%, seguido de perto por Colinas do Sul com 50,0%. No que diz respeito à probabilidade de chuva, a média geral é extremamente baixa, de apenas 2,0%, mas municípios como Colinas do Sul, Flores de Goiás e Iaciara apresentam a maior chance de registro, embora ainda muito tímida, com 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 28,6°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 33,9°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 33,5°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 33,7°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 31,2°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 34,6°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Damianópolis: máxima 32,7°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 35,2°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 34,3°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Iaciara: máxima 34,6°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Mambaí: máxima 32,7°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 35,1°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 35,0°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 32,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Simolândia: máxima 33,9°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 32,8°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 30,6°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Sítio d'Abadia: máxima 32,9°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 33,0°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.