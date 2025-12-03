A região Nordeste terá grande chance de chuva nesta quinta-feira (4). As cidades mais quentes terão máximas de 26.3°C em Campos Belos, 26.2°C em Monte Alegre de Goiás e 26.1°C em Alvorada do Norte. As cidades com o tempo mais frio registrarão mínimas de 17.9°C em Guarani de Goiás e Alto Paraíso de Goiás.A umidade média na região Nordeste estará em torno de 88.38%, com as cidades de Campos Belos, Cavalcante e Colinas do Sul podendo atingir 94.0%. O tempo na região apresenta uma probabilidade média de chuva de 59.75%. As maiores probabilidades de chuva são esperadas em Flores de Goiás, com 85.0%, Alvorada do Norte, com 75.0%, e Buritinópolis, também com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 21.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 24.4°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Alvorada do Norte: máxima 26.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Buritinópolis: máxima 26.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Campos Belos: máxima 26.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Cavalcante: máxima 23.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Colinas do Sul: máxima 24.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Damianópolis: máxima 25.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Divinópolis de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Flores de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 85.0%Guarani de Goiás: máxima 22.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 22.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Iaciara: máxima 26.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Mambaí: máxima 25.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Nova Roma: máxima 25.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Posse: máxima 24.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Simolândia: máxima 26.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%São Domingos: máxima 25.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%São João d'Aliança: máxima 23.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Sítio d'Abadia: máxima 24.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Teresina de Goiás: máxima 23.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.