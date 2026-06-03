A região Nordeste terá tempo estável na próxima quinta-feira (4). Esta característica principal do tempo se manifesta com temperaturas moderadas em toda a região, sem extremos significativos de calor, umidade ou chuva intensa. As cidades mais quentes incluem Colinas do Sul, com máxima de 30.8°C, Flores de Goiás, com 30.7°C, e Monte Alegre de Goiás, com 30.6°C. Já as mínimas mais baixas serão observadas em Sítio d'Abadia, com 13.5°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 13.9°C.A umidade do tempo na região ficará em torno de 58.77% na média, com Sítio d'Abadia registrando os maiores índices, podendo chegar a 77% à noite. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 2.25%. As cidades com maior probabilidade de chuva, ainda assim modesta, são Damianópolis, Iaciara e Mambaí, todas com 10% de chance durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23.7°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Alvorada do Norte: máxima 28.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Buritinópolis: máxima 28.5°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Campos Belos: máxima 29.4°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cavalcante: máxima 26.2°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 30.8°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 27.9°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Flores de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Guarani de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Iaciara: máxima 29.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mambaí: máxima 27.9°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 30.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Posse: máxima 27.4°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Simolândia: máxima 28.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%São Domingos: máxima 27.5°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São João d'Aliança: máxima 26.0°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 27.8°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Teresina de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.