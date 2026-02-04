A região Nordeste terá grande chance de chuva para a quinta-feira (5). As cidades mais quentes incluem Iaciara e Nova Roma, ambas com máxima de 30.8°C, e Alvorada do Norte, com 30.4°C. Já as cidades com temperaturas mais amenas serão Guarani de Goiás, com mínima de 18.1°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 18.2°C.A umidade média na região ficará em torno de 78.4%. Cidades como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos podem registrar umidade de 89.0% durante a noite. A probabilidade média de chuva é de 36.88% para o tempo na região, mas cidades como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos têm probabilidade de 75.0% de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 30.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Buritinópolis: máxima 30.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Campos Belos: máxima 28.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 26.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Colinas do Sul: máxima 29.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Damianópolis: máxima 28.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Guarani de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 22.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Iaciara: máxima 30.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Mambaí: máxima 28.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 30.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Posse: máxima 28.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Simolândia: máxima 30.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%São Domingos: máxima 28.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%São João d'Aliança: máxima 27.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Teresina de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.