A região Nordeste terá um tempo caracterizado por grande chance de chuva nesta quinta-feira (5). As cidades mais quentes incluem Flores de Goiás com máxima de 30.0°C, Colinas do Sul com 29.4°C e Alvorada do Norte com 29.3°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Alto Paraíso de Goiás com 17.9°C e São João d'Aliança com 19.1°C.A umidade média na região ficará em 84.4%, com Cavalcante, Nova Roma e Teresina de Goiás apresentando os maiores índices de até 96.0%. A probabilidade média de chuva alcança 60.25%, sendo as maiores chances observadas em Iaciara e Monte Alegre de Goiás, ambas com 95.0%, e em Divinópolis de Goiás com 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Alvorada do Norte: máxima 29.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Buritinópolis: máxima 28.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Campos Belos: máxima 26.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Cavalcante: máxima 26.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Colinas do Sul: máxima 29.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Damianópolis: máxima 27.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 80.0%Divinópolis de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 45.0%Flores de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Guarani de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Iaciara: máxima 28.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Mambaí: máxima 27.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 80.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Nova Roma: máxima 28.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Posse: máxima 27.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Simolândia: máxima 29.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%São Domingos: máxima 25.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%São João d'Aliança: máxima 26.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Teresina de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.