A região Nordeste apresentará ampla presença de sol e pouca variação de nuvens nesta quinta-feira (6), indicando um dia firme em todo o território. Entre os municípios que registrarão as temperaturas mais elevadas estão Monte Alegre de Goiás, com máxima de 34,4°C, Nova Roma, com 34,3°C, e Flores de Goiás, que alcança 33,8°C. Por outro lado, as menores temperaturas da região serão observadas em Sítio d'Abadia, com mínima de 12,9°C, e Damianópolis, com mínima de 15,1°C.O índice médio de umidade relativa do ar para a região está estimado em 40,42%, alcançando seus níveis máximos em Sítio d'Abadia, com 60,0%, e em São Domingos, com 56,0%. A probabilidade média de chuva é muito baixa, de apenas 0,25%, mas localidades como Cavalcante e São Domingos apresentam uma ligeira possibilidade de precipitação de 5,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 28,8°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 15,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 32,8°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 32,8°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 33,1°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 30,1°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 33,5°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damianópolis: máxima 32,4°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 33,0°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 33,8°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iaciara: máxima 33,7°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mambaí: máxima 32,4°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 34,4°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 34,3°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 32,0°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Simolândia: máxima 32,8°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 32,5°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 29,6°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 32,5°C, mínima 12,9°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 12,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 32,7°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.