A região Nordeste, para a quinta-feira (7), apresenta um tempo com pouca chance de chuva. As temperaturas máximas na região serão de 32.5°C em Flores de Goiás, 32.2°C em Colinas do Sul e 32.0°C em Nova Roma. Já as mínimas mais baixas serão de 16.3°C em Sítio d'Abadia e 17.0°C em Alto Paraíso de Goiás.A umidade média na região será de 64.15%. As cidades com maiores índices de umidade incluem Sítio d'Abadia (83.0%), Teresina de Goiás (80.0%) e Alto Paraíso de Goiás (78.0%). A probabilidade média de chuva é de apenas 3.0%, com as maiores probabilidades de 15.0% em Colinas do Sul, Posse e Teresina de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Alvorada do Norte: máxima 31.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 30.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Campos Belos: máxima 30.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Cavalcante: máxima 28.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 32.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 30.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Divinópolis de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Flores de Goiás: máxima 32.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guarani de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Iaciara: máxima 31.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mambaí: máxima 30.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 32.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Posse: máxima 29.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Simolândia: máxima 31.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 29.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%São João d'Aliança: máxima 27.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 30.0°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Teresina de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.