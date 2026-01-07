A região Nordeste terá um tempo marcado por temperaturas variadas para quinta-feira (8). As maiores temperaturas serão registradas em Iaciara, com 31.7°C, seguida por Campos Belos e Monte Alegre de Goiás, ambas com 31.2°C. As menores temperaturas serão observadas em Alto Paraíso de Goiás, com 16.8°C, e Guarani de Goiás, com 17.4°C.A umidade média na região será de 68.72%, com Monte Alegre de Goiás, Nova Roma e Sítio d'Abadia apresentando os maiores índices. Em relação à probabilidade de chuva, a média será de 15.38%, mas algumas localidades como Nova Roma podem ter probabilidades de até 45% durante a noite. Damianópolis e Flores de Goiás também registram probabilidades de até 35%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Alvorada do Norte: máxima 30.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 30.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 31.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Cavalcante: máxima 28.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 30.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 29.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Divinópolis de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Guarani de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 22.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 31.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 29.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Nova Roma: máxima 30.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 45.0%Posse: máxima 29.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 30.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 29.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 26.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Teresina de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.