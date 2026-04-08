A região Nordeste terá grande chance de chuva nesta quinta-feira (9), com algumas localidades registrando alta probabilidade de precipitação. As temperaturas mais elevadas serão em Flores de Goiás, com máxima de 32.3°C, Alvorada do Norte e Simolândia, ambas com 31.2°C. Já as mínimas mais baixas serão observadas em Alto Paraíso de Goiás, com 18.0°C, e Cavalcante, com 19.4°C.A umidade do tempo na região terá uma média de 73.7%, com picos de 90.0% em Cavalcante e 89.0% em Alto Paraíso de Goiás. A probabilidade média de chuva para a região é de 38.75%, mas cidades como Cavalcante e Alto Paraíso de Goiás se destacam com 95.0% de chance de tempo chuvoso, enquanto Campos Belos apresenta 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Alvorada do Norte: máxima 31.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Buritinópolis: máxima 30.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Campos Belos: máxima 29.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Cavalcante: máxima 27.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Colinas do Sul: máxima 30.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Damianópolis: máxima 30.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Flores de Goiás: máxima 32.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 31.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 30.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 30.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 29.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Simolândia: máxima 31.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%São Domingos: máxima 27.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 45.0%São João d'Aliança: máxima 27.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Teresina de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.