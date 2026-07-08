A região Nordeste terá tempo de altas temperaturas para a quinta-feira (9). Monte Alegre de Goiás (33.2°C), Nova Roma (32.9°C) e Colinas do Sul (32.8°C) registrarão as máximas mais altas. Já Sítio d'Abadia (13.8°C) e Alto Paraíso de Goiás (15.4°C) terão as temperaturas mínimas mais baixas.A umidade média na região ficará em 44.02%, com Sítio d'Abadia apresentando a umidade mais alta, de 67.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, de 8.62%, com Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos registrando as maiores probabilidades, de 10.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 31.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 31.6°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 32.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 32.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cavalcante: máxima 29.5°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 32.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 31.1°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Flores de Goiás: máxima 32.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 31.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Iaciara: máxima 32.3°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 31.1°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 33.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 47.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nova Roma: máxima 32.9°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Posse: máxima 30.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 32.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Simolândia: máxima 31.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 31.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São João d'Aliança: máxima 28.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 46.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 31.1°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.