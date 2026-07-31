A região Nordeste deve registrar um dia de sol firme e sem previsão de precipitações neste sábado (1), apresentando marcas elevadas nos termômetros em diversas localidades. O calor será mais intenso em municípios como Colinas do Sul, que pode atingir máxima de 32,5°C, seguido por Monte Alegre de Goiás, com 32,3°C, e Flores de Goiás, com 31,8°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas no início do dia se concentram em Sítio d'Abadia, com 14,1°C, e Alto Paraíso de Goiás, que deve registrar 14,3°C.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio regional fica em torno de 40,98%, com destaque para os maiores níveis esperados em Sítio d'Abadia, alcançando 61,0%, além de Damianópolis e Mambaí, ambos com 55,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade é nula para todo o território, registrando média de 0,0%, o que reforça o cenário de tempo seco e ensolarado durante o período.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 26,1°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 26,1°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 30,5°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 30,1°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 31,2°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 28,5°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 32,5°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damianópolis: máxima 29,4°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 30,3°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 31,8°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 31,6°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iaciara: máxima 31,6°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mambaí: máxima 29,4°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 32,3°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 31,7°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 29,3°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Simolândia: máxima 30,5°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 29,6°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 27,1°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 29,4°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 30,3°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.