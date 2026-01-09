A região Nordeste para sábado (10) terá como característica principal do tempo as temperaturas amenas. As cidades mais quentes serão Colinas do Sul com 32.5°C, Campos Belos com 32.3°C e Iaciara com 32.3°C. Já as mais frias serão Guarani de Goiás com 16.8°C e Alto Paraíso de Goiás com 17.2°C.A umidade média na região ficará em 67.03%. As cidades com maiores índices de umidade serão Monte Alegre de Goiás com 85.0%, Campos Belos com 84.0% e Flores de Goiás com 84.0%. Quanto à probabilidade de chuva, o índice regional é de 19.5%, com as maiores chances em Nova Roma, chegando a 40.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Alvorada do Norte: máxima 31.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Buritinópolis: máxima 31.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Campos Belos: máxima 32.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Cavalcante: máxima 28.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Colinas do Sul: máxima 32.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 30.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Divinópolis de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Flores de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Guarani de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Iaciara: máxima 32.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Mambaí: máxima 30.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 32.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Nova Roma: máxima 31.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 40.0%Posse: máxima 30.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Simolândia: máxima 31.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São Domingos: máxima 30.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%São João d'Aliança: máxima 27.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Teresina de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.