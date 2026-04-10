A região Nordeste apresenta grande chance de chuva para o tempo de sábado (11). As cidades mais quentes esperam o tempo com máximas de 30.8°C em Flores de Goiás, 30.5°C em Monte Alegre de Goiás e 30.4°C em Colinas do Sul. Já as cidades com o tempo mais ameno serão Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 17.7°C, e São João d'Aliança, com 18.8°C.A umidade média na região estará em torno de 76.62%, com Alto Paraíso de Goiás registrando os maiores índices, chegando a 93.0% no tempo da noite. A probabilidade média de chuva é de 30.88%, mas cidades como Iaciara (95.0%), Guarani de Goiás (85.0%) e São Domingos (65.0%) têm as maiores chances de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.2°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Alvorada do Norte: máxima 29.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Buritinópolis: máxima 29.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Campos Belos: máxima 29.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Cavalcante: máxima 27.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Colinas do Sul: máxima 30.4°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Damianópolis: máxima 28.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Flores de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Guarani de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 15.0%Iaciara: máxima 30.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 15.0%Mambaí: máxima 28.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Nova Roma: máxima 29.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Posse: máxima 28.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 5.0%Simolândia: máxima 29.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%São Domingos: máxima 28.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%São João d'Aliança: máxima 26.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Teresina de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.