A região Nordeste terá um sábado (12) sob forte calor, com os índices térmicos atingindo patamares elevados em diversos municípios. A tarde promete ser muito quente, especialmente em cidades como Colinas do Sul, que deve atingir máxima de 37,6°C, Flores de Goiás, com 37,5°C, e Iaciara, que registra 36,3°C. Por outro lado, as marcas mais amenas no início do dia se concentram em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 19,4°C, e São Domingos, onde os termômetros caem para 20,4°C.O tempo seco predomina na maior parte do território, com umidade relativa média estimada em 36,3%, sendo que o índice mais elevado de umidade deve ser registrado em Flores de Goiás, chegando a 50,0%. Quanto às chuvas, a possibilidade média de precipitação é bastante baixa, calculada em apenas 5,75% para a região. Municípios como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos apresentam as maiores chances, embora a probabilidade não passe de 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 30,5°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 36,0°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Buritinópolis: máxima 35,9°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Campos Belos: máxima 35,2°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 32,6°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 37,6°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Damianópolis: máxima 35,3°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Divinópolis de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 37,5°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 36,1°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Iaciara: máxima 36,3°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mambaí: máxima 35,3°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 36,3°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 35,9°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Posse: máxima 34,4°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Simolândia: máxima 36,0°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%São Domingos: máxima 34,3°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 31,8°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Sítio d'Abadia: máxima 35,1°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Teresina de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.