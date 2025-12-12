A região Nordeste terá grande chance de chuva neste sábado (13). O tempo será marcado por temperaturas máximas de 30.1°C em Flores de Goiás, 29.2°C em Iaciara e 29.1°C em Nova Roma. As menores temperaturas, por sua vez, serão registradas em Alto Paraíso de Goiás com 18.6°C e Guarani de Goiás com 18.7°C.A umidade média na região ficará em 81.22%, com cidades como Alvorada do Norte alcançando 91.0% de umidade. A probabilidade de chuva média é de 50.38% na região, mas Monte Alegre de Goiás, por exemplo, terá uma probabilidade de 85.0% de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Alvorada do Norte: máxima 28.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Buritinópolis: máxima 28.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Campos Belos: máxima 28.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Cavalcante: máxima 26.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 28.8°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Damianópolis: máxima 27.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Flores de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Guarani de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 22.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Iaciara: máxima 29.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Mambaí: máxima 27.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Nova Roma: máxima 29.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Posse: máxima 27.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Simolândia: máxima 28.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%São Domingos: máxima 27.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%São João d'Aliança: máxima 26.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 70.0%Teresina de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.