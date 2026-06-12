A região Nordeste terá grande chance de chuva para sábado (13). O tempo mais quente será registrado em Monte Alegre de Goiás, com 32.7°C, Nova Roma, com 32.0°C, e Colinas do Sul, atingindo 31.9°C. As mínimas do tempo ficarão em Sítio d'Abadia, com 16.7°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 17.0°C.A umidade média na região Nordeste estará em 68.22%. Cidades como Sítio d'Abadia (90.0%), Damianópolis (84.0%) e Mambaí (84.0%) terão os maiores índices de umidade. A probabilidade média de chuva para a região é de 24.62%, porém São João d'Aliança e Alto Paraíso de Goiás mostram maiores probabilidades de chuva, com 65.0% cada, seguidas por Posse, com 60.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 0.0%Alvorada do Norte: máxima 30.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Buritinópolis: máxima 29.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Campos Belos: máxima 31.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cavalcante: máxima 28.3°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 31.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Damianópolis: máxima 29.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Divinópolis de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Flores de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Guarani de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Iaciara: máxima 31.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Mambaí: máxima 29.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 32.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 32.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Posse: máxima 29.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 15.0%Simolândia: máxima 30.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%São Domingos: máxima 30.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%São João d'Aliança: máxima 26.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.7°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Teresina de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.