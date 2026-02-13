A região Nordeste para sábado (14) apresentará grande chance de chuva. O tempo mais quente será sentido em Flores de Goiás com máxima de 31.7°C, seguida por Colinas do Sul com 31.1°C e Iaciara com 30.8°C. As temperaturas mais baixas serão registradas em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 17.8°C, e em Cavalcante, que terá mínima de 19.4°C.A umidade média na região Nordeste estará em torno de 73.08%, com os maiores índices de umidade em Guarani de Goiás, Monte Alegre de Goiás e São Domingos, todos atingindo 86.0%. Quanto à precipitação, a probabilidade média é de 31.12%, mas algumas cidades têm maior chance de chuva, como Monte Alegre de Goiás com 90.0%, Campos Belos com 70.0% e Cavalcante com 60.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Alvorada do Norte: máxima 30.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Buritinópolis: máxima 29.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Campos Belos: máxima 29.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Cavalcante: máxima 28.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 60.0%Colinas do Sul: máxima 31.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Damianópolis: máxima 28.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Flores de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 60.0%Guarani de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Iaciara: máxima 30.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 50.0%Mambaí: máxima 28.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 90.0%Nova Roma: máxima 30.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Posse: máxima 29.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Simolândia: máxima 30.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%São Domingos: máxima 27.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%São João d'Aliança: máxima 26.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%Teresina de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.