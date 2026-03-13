A região Nordeste para sábado (14) apresenta tempo com temperaturas moderadas. As cidades mais quentes incluem Flores de Goiás com 30.9°C, Nova Roma com 30.4°C e Monte Alegre de Goiás com 30.3°C. Já as temperaturas mínimas são de Alto Paraíso de Goiás a 17.7°C e São João d'Aliança a 18.6°C.A umidade média na região fica em 80.7%, com picos de 94.0% em Cavalcante, Colinas do Sul e Flores de Goiás. A probabilidade de chuva para o dia tem uma média de 30.5%, com maiores índices notados em Guarani de Goiás, alcançando 55.0%, e em Cavalcante e Teresina de Goiás, ambas com 50.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Alvorada do Norte: máxima 29.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Buritinópolis: máxima 29.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Campos Belos: máxima 29.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Cavalcante: máxima 26.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Colinas do Sul: máxima 28.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Damianópolis: máxima 28.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Flores de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Guarani de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 55.0%Iaciara: máxima 29.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Mambaí: máxima 28.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Nova Roma: máxima 30.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Posse: máxima 28.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Simolândia: máxima 29.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%São Domingos: máxima 28.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 25.0%São João d'Aliança: máxima 26.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Teresina de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.