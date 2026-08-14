A região Nordeste registrará um dia com amplo predomínio de sol neste sábado (15), apresentando marcas elevadas nos termômetros das principais cidades goianas. O calor mais intenso do dia deve se concentrar em Flores de Goiás, que registrará máxima de 36,3°C, seguida por Nova Roma, com 36,1°C, e Monte Alegre de Goiás, com 36,0°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas serão sentidas em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 16,3°C, e em Sítio d'Abadia, que deve marcar mínima de 16,9°C.A umidade relativa do ar média na região deve ficar em 31,95%, sendo que os maiores índices serão registrados em Colinas do Sul, com 48,0%, e em Sítio d'Abadia, com 47,0%. Em relação às chuvas, a probabilidade é de 0,0% para toda a região, mantendo a estimativa de tempo seco em municípios como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 29,7°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 34,8°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 34,5°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 34,4°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 31,9°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 23,8°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 35,6°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damianópolis: máxima 33,8°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 34,3°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 36,3°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 35,5°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 21,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iaciara: máxima 35,8°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mambaí: máxima 33,8°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 36,0°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 36,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 33,6°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Simolândia: máxima 34,8°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 33,7°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 31,0°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 23,8°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 33,8°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.