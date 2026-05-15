A região Nordeste terá tempo com temperaturas elevadas para sábado (16). As cidades mais quentes incluem Flores de Goiás com máxima de 33.2°C, Monte Alegre de Goiás e Nova Roma, ambas com 32.8°C. As temperaturas mais amenas serão encontradas em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 16.8°C, e Sítio d'Abadia, registrando 17.4°C.A umidade média na região ficará em 59.65%, com Sítio d'Abadia apresentando a maior umidade com 80.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 6.25%. Cidades como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Cavalcante indicam as maiores chances, com probabilidade de 10.0%. Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 32.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Buritinópolis: máxima 31.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Campos Belos: máxima 31.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cavalcante: máxima 29.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 32.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 31.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Divinópolis de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Flores de Goiás: máxima 33.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 32.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Iaciara: máxima 32.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Mambaí: máxima 31.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 32.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Posse: máxima 30.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Simolândia: máxima 32.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São Domingos: máxima 30.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 28.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 31.4°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Teresina de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.