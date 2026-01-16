A região Nordeste para sábado (17) apresentará tempo com temperaturas elevadas. As cidades mais quentes serão Nova Roma, com máxima de 34.4°C, Monte Alegre de Goiás, com 34.3°C, e Colinas do Sul, com 34.0°C. Para as temperaturas mínimas, as cidades mais frias serão Alto Paraíso de Goiás, com 18.3°C, e Guarani de Goiás, com 18.7°C.A umidade média na região será de 53.83%. As cidades com maiores índices de umidade incluem Flores de Goiás (72.0%), Alvorada do Norte (68.0%) e Buritinópolis (68.0%). A probabilidade de chuva é baixa, com a média regional em 6.38%. As cidades com maior probabilidade de chuva são Divinópolis de Goiás e Iaciara, ambas com 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 33.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 33.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 33.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 30.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 34.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 33.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Divinópolis de Goiás: máxima 32.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 32.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 22.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 33.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 33.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 34.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 34.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 32.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 33.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 31.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 28.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 32.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.