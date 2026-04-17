A região Nordeste terá grande chance de chuva no sábado (18). O tempo apresenta as maiores temperaturas em Flores de Goiás com 30.5°C, Monte Alegre de Goiás com 29.9°C e Colinas do Sul com 29.7°C. As menores temperaturas serão observadas em Alto Paraíso de Goiás com 17.5°C e Sítio d'Abadia com 18.0°C.A umidade média na região será de 74.22%, com cidades como Campos Belos, Colinas do Sul e Flores de Goiás registrando até 89.0%. A probabilidade média de chuva é de 32.88%, mas algumas localidades como Guarani de Goiás, Posse e Alto Paraíso de Goiás podem ter até 95.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23.1°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 15.0%Alvorada do Norte: máxima 29.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Buritinópolis: máxima 29.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Campos Belos: máxima 29.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Cavalcante: máxima 26.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 29.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 15.0%Damianópolis: máxima 28.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Flores de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Guarani de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 29.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 5.0%Mambaí: máxima 28.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Nova Roma: máxima 28.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Posse: máxima 27.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 5.0%Simolândia: máxima 29.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%São Domingos: máxima 27.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%São João d'Aliança: máxima 26.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Teresina de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.