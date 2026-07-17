A região Nordeste terá um sábado (18) ensolarado e sem previsão de precipitações, apresentando uma temperatura média máxima de 27,71°C e mínima média de 15,8°C. Os termômetros devem registrar as marcas mais elevadas em Colinas do Sul, que atinge máxima de 30,1°C, seguida por Monte Alegre de Goiás, com 29,9°C, e Nova Roma, com máxima de 29,4°C. No outro extremo, o tempo mais ameno nas primeiras horas do dia ocorre em Sítio d'Abadia, com mínima de 12,0°C, e em Alto Paraíso de Goiás, onde os índices marcam 13,0°C.A umidade relativa do ar na região apresenta uma média de 54,92%, tendo os índices mais elevados registrados em Sítio d'Abadia, com até 75,0%, e em Alto Paraíso de Goiás, que alcança 68,0%. A probabilidade de chuva é nula, registrando 0,0% em toda a região, inclusive em localidades como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23,3°C, mínima 13,0°C | sensação térmica máx 24,6°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 28,0°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 27,7°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 29,1°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 15,5°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 26,0°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 26,0°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 30,1°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damianópolis: máxima 26,9°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 26,9°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 28,1°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 29,3°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 29,2°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iaciara: máxima 29,2°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mambaí: máxima 26,9°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 26,9°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 29,9°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 29,4°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 26,8°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Simolândia: máxima 28,0°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 27,3°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 24,3°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 24,9°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 26,8°C, mínima 12,0°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 28,0°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.