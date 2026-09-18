A região Nordeste terá um sábado (19) marcado pelo predomínio de sol e calor intenso, sem expectativa de chuva significativa na maior parte do território. As temperaturas máximas devem se destacar em Colinas do Sul, com até 36,5°C, Flores de Goiás, com 35,8°C, e Monte Alegre de Goiás, que deve registrar 35,4°C. Em contrapartida, o amanhecer promete ser mais fresco em locais como Alto Paraíso de Goiás e São João d'Aliança, cujas mínimas devem ser de 18,8°C e 20,0°C, respectivamente.A umidade relativa do ar média na região deve se situar em torno de 41,75%, com os maiores índices esperados em Alto Paraíso de Goiás, atingindo 52,0%, e São Domingos, com 51,0%. Já a probabilidade média de chuva para a região é muito baixa, de apenas 1,12%, sendo que Monte Alegre de Goiás apresenta a maior possibilidade de registrar alguma precipitação, com 10,0%, enquanto Campos Belos e Colinas do Sul marcam somente 5,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 28,1°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 34,4°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 33,9°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 34,2°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cavalcante: máxima 30,8°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 36,5°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Damianópolis: máxima 32,8°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Divinópolis de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iaciara: máxima 35,1°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mambaí: máxima 32,8°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 35,4°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Nova Roma: máxima 34,9°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 32,6°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Simolândia: máxima 34,4°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 32,4°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 29,9°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 32,8°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.