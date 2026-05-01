A região Nordeste terá tempo com temperaturas elevadas para sábado (2). A cidade de Flores de Goiás registrará a máxima de 32.9°C, seguida por Colinas do Sul e Guarani de Goiás, ambas com 32.5°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Alto Paraíso de Goiás, com 16.9°C, e em Cavalcante, com 17.9°C.A umidade média na região ficará em 62.75%, com os maiores índices noturnos em Sítio d'Abadia (78.0%), Teresina de Goiás (76.0%) e Alto Paraíso de Goiás (76.0%). A probabilidade média de chuva é baixa, de 9.5%, mas Sítio d'Abadia e Alto Paraíso de Goiás apresentam chances ligeiramente maiores, de 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 31.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 31.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 31.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 28.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 32.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 31.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 32.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 32.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 32.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 31.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 32.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 30.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 31.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 30.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 28.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 31.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.