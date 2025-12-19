A região Nordeste para sábado (20) terá um tempo com temperaturas amenas. A temperatura máxima média será de 28.5°C e a mínima média de 19.66°C. As cidades mais quentes serão Monte Alegre de Goiás (29.7°C), Alvorada do Norte (29.6°C) e Buritinópolis (29.6°C). As cidades mais frias serão Guarani de Goiás (17.2°C) e Alto Paraíso de Goiás (18.6°C).A umidade média na região será de 74.78%. As cidades com maiores índices de umidade incluem Campos Belos e Monte Alegre de Goiás, ambas com 95.0%. A probabilidade de chuva na região é baixa, com média de 9.12%. Cavalcante, Colinas do Sul e Teresina de Goiás apresentarão as maiores probabilidades, todas com 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 29.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Buritinópolis: máxima 29.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Campos Belos: máxima 29.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 27.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Colinas do Sul: máxima 28.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 29.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 22.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 29.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Mambaí: máxima 29.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 29.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 28.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 29.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%São Domingos: máxima 29.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 25.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.