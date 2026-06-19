A região Nordeste terá tempo sem grande chance de chuva para sábado (20). As temperaturas serão amenas a mornas, com as cidades mais quentes sendo Colinas do Sul (31.2°C), Monte Alegre de Goiás (31.1°C) e Flores de Goiás (30.8°C). As mais frias incluem Sítio d'Abadia (12.8°C) e Alto Paraíso de Goiás (14.3°C).A umidade média do tempo na região ficará em torno de 58.02%, com Sítio d'Abadia registrando a maior umidade com 82.0%. A probabilidade de chuva é nula em todas as cidades da região.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Alvorada do Norte: máxima 29.8°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buritinópolis: máxima 29.6°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campos Belos: máxima 30.3°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cavalcante: máxima 27.9°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 31.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 29.0°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Divinópolis de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Flores de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guarani de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Iaciara: máxima 30.6°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mambaí: máxima 29.0°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 30.7°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Posse: máxima 28.9°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Simolândia: máxima 29.8°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Domingos: máxima 29.5°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São João d'Aliança: máxima 26.5°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.8°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 12.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Teresina de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.