A região Nordeste terá uma grande chance de chuva como principal característica do tempo para sábado (21). As cidades mais quentes serão Flores de Goiás, com máxima de 29.5°C, Iaciara, com 28.9°C, e Nova Roma, com 28.3°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Alto Paraíso de Goiás, com 17.3°C, e Cavalcante, com 18.6°C.A umidade média na região será de 83.58%. Os maiores índices de umidade serão observados em Campos Belos (95.0%), Sítio d'Abadia (94.0%) e Cavalcante (93.0%). A probabilidade de chuva para a região é de 61.5%, com as cidades de Campos Belos e Teresina de Goiás apresentando as maiores chances, ambas com 95.0%, seguidas por Alvorada do Norte com 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 22.7°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Alvorada do Norte: máxima 27.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Buritinópolis: máxima 27.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 50.0%Campos Belos: máxima 26.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Cavalcante: máxima 25.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Colinas do Sul: máxima 26.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 85.0%Damianópolis: máxima 26.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 90.0%Divinópolis de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Flores de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Guarani de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Iaciara: máxima 28.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Mambaí: máxima 26.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 90.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Nova Roma: máxima 28.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Posse: máxima 27.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Simolândia: máxima 27.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%São Domingos: máxima 25.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%São João d'Aliança: máxima 24.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Sítio d'Abadia: máxima 26.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Teresina de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.