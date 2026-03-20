A região Nordeste terá grande chance de chuva para o tempo no sábado (21). As temperaturas máximas mais elevadas serão em Flores de Goiás, com 30.4°C, Iaciara, com 29.6°C, e Monte Alegre de Goiás, com 29.5°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Alto Paraíso de Goiás, com 18.3°C, e São João d'Aliança, com 19.2°C.A umidade média na região Nordeste ficará em 82.78%, com os maiores índices em Flores de Goiás, atingindo 94.0%, Buritinópolis e Campos Belos, ambos com 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 56.62%, sendo mais elevada em Sítio d'Abadia e Alto Paraíso de Goiás, com 95.0%, e em Flores de Goiás, com 90.0%. Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Alvorada do Norte: máxima 29.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Buritinópolis: máxima 28.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Campos Belos: máxima 29.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Cavalcante: máxima 26.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Colinas do Sul: máxima 29.0°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Damianópolis: máxima 27.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 80.0%Flores de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 90.0%Guarani de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Iaciara: máxima 29.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Mambaí: máxima 27.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 90.0%Nova Roma: máxima 29.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Posse: máxima 27.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Simolândia: máxima 29.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%São Domingos: máxima 27.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%São João d'Aliança: máxima 25.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Sítio d'Abadia: máxima 27.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 95.0%Teresina de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.