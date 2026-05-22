A região Nordeste, para sábado (23), apresentará um tempo com temperaturas amenas e pouca probabilidade de chuva. As cidades mais quentes incluem Colinas do Sul, com máxima de 29.5°C, Flores de Goiás, alcançando 29.4°C, e Monte Alegre de Goiás, com 29.3°C. Já as mais frias serão Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 16.5°C, e Cavalcante, com 18.1°C.A umidade média na região Nordeste estará em torno de 70.83%. As cidades com maiores índices de umidade incluem Alto Paraíso de Goiás, com 88.0%, Sítio d'Abadia, com 85.0%, e São João d'Aliança, com 83.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 13.75%, sendo Sítio d'Abadia a cidade com maior probabilidade, registrando 50.0% durante a noite, seguida por Alto Paraíso de Goiás com 35.0% e Flores de Goiás com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 22.3°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Alvorada do Norte: máxima 26.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 26.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 28.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 24.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 29.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 25.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Divinópolis de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Guarani de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 28.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 25.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 28.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Posse: máxima 25.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 26.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 25.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 23.9°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Sítio d'Abadia: máxima 25.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 50.0%Teresina de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.