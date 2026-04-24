A região Nordeste, para o sábado (25), terá grande chance de chuva, marcando o tempo da maioria das localidades. As cidades mais quentes incluem Flores de Goiás com máxima de 31.4°C, Colinas do Sul com 30.7°C e Alvorada do Norte com 30.4°C. Já as menores temperaturas são esperadas em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 17.6°C, e Cavalcante, com 19.0°C.A umidade média na região ficará em 66.25%. Em relação à probabilidade de chuva, Divinópolis de Goiás apresenta o índice mais alto, com 70.0% de chance durante a noite. Cavalcante tem 50.0% de probabilidade de chuva durante o dia e Posse registra 35.0% de chance para o período diurno.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Alvorada do Norte: máxima 30.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Buritinópolis: máxima 30.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Campos Belos: máxima 29.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Cavalcante: máxima 27.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 5.0%Colinas do Sul: máxima 30.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 29.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Flores de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 30.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 29.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Nova Roma: máxima 29.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Posse: máxima 29.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Simolândia: máxima 30.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%São Domingos: máxima 28.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%São João d'Aliança: máxima 27.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Teresina de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.