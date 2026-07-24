A região Nordeste terá um sábado (25) de predomínio de sol e ausência de nebulosidade expressiva. Entre as cidades com tardes mais quentes estão Monte Alegre de Goiás, que deve atingir máxima de 34,3°C, Nova Roma, com 34,1°C, e Flores de Goiás, que alcança 33,9°C. Em contrapartida, as menores temperaturas da região devem ser registradas em Sítio d'Abadia, com mínima de 14,8°C, e em Alto Paraíso de Goiás, que pode registrar até 16,2°C.Em relação aos índices de umidade, a média na região deve ficar em torno de 44,15%, com Sítio d'Abadia registrando o maior percentual de 70,0% e Colinas do Sul chegando a 58,0%. A chance de chuva é baixa, com média regional de 3,75%, mas localidades como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Divinópolis de Goiás ainda apresentam probabilidade de 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 28,3°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 32,7°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Buritinópolis: máxima 32,5°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campos Belos: máxima 33,1°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cavalcante: máxima 30,5°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Colinas do Sul: máxima 33,8°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Damianópolis: máxima 32,0°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Divinópolis de Goiás: máxima 32,9°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 33,9°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Iaciara: máxima 33,4°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mambaí: máxima 32,0°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 34,3°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 34,1°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 31,7°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Simolândia: máxima 32,7°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%São Domingos: máxima 32,5°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 29,7°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 31,8°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.